Evo dice que ofrecieron $us 3.000 millones en bonos

El presidente Evo Morales dijo este martes que al menos 177 inversionistas ofrecieron a Bolivia bonos soberanos que ascienden a los $us 3.000 millones. El mandatario añadió que Bolivia antes era mal visto por organismos internacionales y que ahora le ruegan por otorgarle recursos.

La declaración de Morales se da un día después de oficializarse la noticia de que Bolivia colocó bonos por un valor de $us 1.000 millones a 11 años, en el mercado mundial.

“Nos han ofrecido más de $us 3.000 millones, 177 inversionistas del mundo nos han ofrecido dinero. En años pasados de emergencia hemos accedido a $us 500 millones, el interés era más del 5%, ahora nuestro ministro ha conseguido con 4,5% de interés”, indicó Morales.

El mandatario resaltó que gracias al Producto Interno Bruto (PIB) del país, $us 34.000 millones, genera confianza por parte de organismos internacionales e inversionistas.

"Antes los gobiernos buscaban préstamos de $ 50 y 100 millones y la respuesta era negativa, porque el país no tenía la capacidad de endeudamiento", acotó.

Añadió que ahora Bolivia tiene otra imagen en otros rumbos, al margen del sector hidrocarburos, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y a la recuperación de empresas estratégicas del Estado.

Bolivia colocó bonos por un valor de $us 1.000 millones a 11 años, en el mercado mundial, con un rendimiento equivalente al papel comparable del Tesoro estadounidense más 200 puntos básicos.



El bono, que vence el 20 de marzo de 2028, fue colocado a un precio de $us 99,104 con un cupón del 4,5%, luego de registrarse un interés en los libros de demanda de alrededor de $us 3.000 millones, detalló el servicio de información financiera de Thomson Reuters.