Evo dice que hay interés de Bachelet para dialogar

Tras su breve charla con la mandataria chilena en Nueva York, el presidente, Evo Morales, aseguró que existe interés de parte de la mandataria chilena, Michelle Bachelet, para entablar diálogo con Bolivia.



"Ha habido un primer pequeño contacto. Dos a tres minutos nos hemos reunido. Yo diría que hay cierto interés de conversar, pero por razones de seguridad del Estado no he podido comentar, pero hubo un contacto y siento que hay mucho interés en el tema del diálogo", dijo Morales a su arribo a la ciudad de Santa Cruz.



El mandatario reiteró su intención de que el diferendo con Chile se solucione en mediante el diálogo. "Tengo mucha esperanza de que pueda iniciarse el diálogo y felizmente tuvimos esta oportunidad de conversar a solas con la presidenta Bachelet", dijo.



Bolivia y Chile actualmente se encuentran en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El Estado Plurinacional pidió a este tribunal que obligue a los chilenos a cumplir sus múltiples compromisos de negociar una salida soberana al mar.



Ayer, Morales denunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Chile incumplió sus compromisos con Bolivia, mientras que Bachelet, a su turno, abogó por el cumplimiento de los tratados internacionales. El Jefe de Estado boliviano advirtió que ahora las autoridades chilenas podrían recurrir a Estados Unidos para imponerse en el diferendo con Bolivia.



"Antes nos invadieron con Inglaterra y tal vez ahora nos quieren ganar con Estados Unidos. No creo que sea el pensamiento de todo el pueblo chileno. Los movimientos sociales, intelectuales, profesionales tienen mucha dignidad y soberanía", finalizó.