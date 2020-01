'Bailarinas' del Katanas no figuran en registros

El Ministerio de Trabajo manifestó que los administradores del club nocturno Katanas no registraron a "bailarinas" como sus trabajadoras, ni presentaron planilla de sueldos y salarios, pago de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones ni seguro social de ellas.



En un medio impreso, el administrador de ese centro de diversión nocturna, Gustavo Fernández, señaló que "las jóvenes están registradas en el Ministerio de Trabajo como bailarinas y reciben todos los beneficios laborales, entre éstos el aguinaldo”.



Sin embargo, revisados los documentos del Registro Obligatorio del Empleador (ROE) y otros se tiene que el último reporte sobre pago de sueldos del Katanas es del 18 de enero de 2011. En este último reporte figuran 27 trabajadores, la mayoría garzones y el resto forma el plantel administrativo.



La cartera de Estado sostiene que "en esos papeles no hay registro de "bailarinas" sobre el pago de sueldos, aguinaldos ni otros beneficios sociales, además el Katanas no entregó ninguna planilla de sus trabajadores hasta la fecha, menos de "bailarinas".



Actualmente el propietario del club, Marco Cámara, fue denunciado por su hija de trata de personas y explotación sexual debido a que, según ella, se encarga de reclutar mujeres de otros países con engaños y mantenerlas sin posibilidad de irse con el pretexto de que tienen deudas pendientes.