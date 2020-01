Piden incluir materia de educación para la salud

En Bolivia se ha disminuido en un 7% el consumo del tabaco, pero una tarea pendiente es la educación para la salud, según el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Joaquín Monasterio.



Considera que el incluir esta materia en la currícula escolar, ayudaría a evitar el mal hábito de fumar, dado que esto no solo afecta a quien lo consume, sino también, al no fumante que está cerca.



Son alrededor de 4.000 sustancias que tiene el humo del tabaco, todas tóxicas, recuerda la autoridad y lamenta que los jóvenes, entre los 15 y 22 años, sean los más afectados con el tabaco.



Consejos clave para dejar de fumar



Según el informe 2015 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo una de cada 10 personas vive en los 33 países que imponen gravámenes a los cigarrillos de más del 75% de su precio de venta al por menor.



Más del 80% de los países no aplica impuestos al tabaco con el máximo rigor, a pesar de que está perfectamente demostrado que aumentar los impuestos a un nivel suficientemente elevado es una intervención sumamente eficaz.



Los progresos que ha impulsado el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y la coherencia en la aplicación de las medidas en el último decenio han ayudado a proteger al 40% de la población mundial, gracias al menos a una medida aplicada con el máximo rigor.