Polémica por la creación de la 'paella con chorizo'

"Dije que era mi versión", dijo Jaime Oliver, reconocido cocinero inglés, al preguntarle sobre su nuevo plato que ha desatado el "paella-gate". Es decir, la típica paella española sólo que con un toque especial, un chorizo.



Según la BBC, la propuesta de Olvier ha causado sensación, ya que hay críticos que no ven muy bien la mezcla y hacen pensar que es una muestra de una España fracturada.,

Good Spanish food doesn’t get much better than paella. My version combines chicken thighs & chorizo https://t.co/2cXK4xoTfS #recipeoftheday pic.twitter.com/DD0HXY98pM— Jamie Oliver (@jamieoliver) 4 de octubre de 2016 n



El chef ha recibido varias críticas y burlas a través de redes sociales. Sin embargo, el defiende su plato basándose en que una comida nacional no da para tanto y es necesario buscar la influencia de otros países y así no limitarse a la hora de crear.



Por otro lado, la polémica continua y han llamado el hecho como atentado a la comida española ya que la paella tiene sus ingredientes únicos y lo que podría variar es la forma de preparación.,

Si el chorizo en la paella se puede consentir... la nata en la carbonara también, no? #Paellagate 5 de octubre de 2016 n



Algunos colegas de Jaime Oliver, se han unido a él y lo han defendido como es el caso del cocinero español José Adrén quien dijo en su cuenta de Twitter: "¡Españoles! Ya sé que esa foto no parece una paella. Pero es un "arroz español"... dejemos en paz a Jamie".



Aunque la polémica en redes sociales sigue en vigencia, muchos optan por calmar los ánimos como Miriam González Durántez esposa del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, quien escribió a través de Instagram: "Definitivamente no es una paella. Pero es absurdo pensar que los españoles se sienten insultados por la la receta"

