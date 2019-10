Bolivianos discriminados por agentes en Nicaragua

Tres ciudadanos bolivianos denunciaron ser víctimas de discriminación en Nicaragua. Los compatriotas, que son parte de grupo "TransformArte", señalan que fueron impedidos de ingresar a ese país por funcionarios de Migración en el Aeropuerto Augusto C. Sandino.



La nota, publicada por "La Prensa", detalla que "Liz Morales, una de las teatristas, confirmó los momentos de tensión y violencia que vivieron a su ingreso al país a través de la terminal aérea, supuestamente ante la negativa de ellos de entregar dinero a un funcionario de Migración".



"Bueno, miren que ustedes son bolivianos, vienen de un país pobre, un país de izquierda, un país narcotraficante, las relaciones con mi país no están muy bien, ustedes pueden pagar cien dólares más", habría dicho uno de los agentes, según el relato.



El medio nicaragüensesostiene que intentó comunicarse con la oficina de comunicación de Migración y Extranjería, pero no hubo respuesta. Ellos tenían previsto visitar Managua y Matagalpa, como parte de un encuentro de teatro que se realiza en Nicaragua.



“Nos arrebataron el sueño de participar en ?#?IVELTONicaragua? nos enfrentamos a una Migración corrupta, violenta y discriminadora. ¿Cuántos hermanos pasaron por esta pesadilla? Sin dinero, sin una maleta, sin cámara y sin pasaportes… Así llegamos a Bolivia, con los nuestros, pero al fin en casa”, escribieron en sus redes sociales.