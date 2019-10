Morales acusa a Bachelet de no tener argumentos

"Empezamos una pequeña reunión rápida con la presidenta de Chile y otros, sus colaboradores dicen "no quiere diálogo". Quién rechaza el diálogo quiere decir que no tiene razón, no tiene argumentos y elementos para el diálogo", enfatizó el presidente Evo Morales.



El mandatario lamentó la actitud asumida ante la posible visita del portavoz de la demanda marítima nacional, Carlos Mesa, a Chile y señaló que "el pueblo chileno, algunos alcaldes están pidiendo que se resuelva el tema del mar", en referencia al respaldo que mostró Jorge Soria, autoridad de Iquique.



"Saben que en el diálogo van a perder y por eso rechazan el diálogo", sentenció el presidente Evo Morales .



Mientras, desde el vecino país, el senador Alejandro Navarro consideró un "error político" no escuchar al portavoz boliviano Carlos Mesa y advirtió que ese rechazo les "puede costar caro".



En Chile, cerca de 48 sectores sociales, que se reúnen en la Casa Bolívar de Santiago, están de acuerdo con recibir al expresidente boliviano para tener una explicación sobre los fundamentos de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.