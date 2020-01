Chile llevará expertos y se trasladará al Silala

Expertos en materia hídrica y geográfica llevará Chile al Silala el próximo 15 de julio. La comitiva, que espera ser liderada por el Canciller Heraldo Muñoz, pretende llegar al origen mismo de las aguas, aunque se encuentre en territorio nacional.



"Nosotros queremos ir al Silala y (nuestro) Gobierno nos informó que el Canciller nos va a acompañar junto a los expertos que tenemos en materia de ríos internacionales, en materia geográfica", dijo en entrevista con EL DEBER el diputado chileno Jorge Tarud.



Agregó que "la visita nuestra la única misión que tiene es una labor explicativa y educativa a la comunidad internacional y a nuestra nación sobre los derechos que tiene Chile sobre esas aguas", que ahora están en litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



La pasada semana, Evo Morales informó que organizaciones sociales del país recibirán a la delegación de autoridades chilenas, a tiempo de ratificar que el país. "Tienen derecho periodistas, parlamentarios y la presidenta de cumplir con visitar. Nosotros también podemos visitar", manifestó.



Además, el diputado del MAS Víctor Borda, anunció que un grupo de legisladores sesionará el 4 de julio a los pies de las aguas del Silala. "Vamos a sesionar y obviamente vamos a sacar algún tipo de pronunciamiento respecto a la demanda que nos inició Chile", aseveró.



Tarud explicó que "no vamos a ser tantos" y sostuvo que "no tenemos ninguna internacionalidad de hacer una provocación o algo parecido. Nosotros no vamos a ir a parar militares, como lo hizo Evo Morales en sus apariciones públicas, nosotros no estamos enviando mensajes de ninguna naturaleza. Queremos que la comunidad internacional se entere de cómo el presidente Evo Morales deforma la verdad constantemente".