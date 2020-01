Ley de coca tiene 7.295 ha más de lo que dice estudio

Con la sancionada ley general de la coca, que legaliza 22.000 hectáreas de cultivos del arbusto, Bolivia tendrá 7.295 hectáreas más de lo que establece el Estudio Integral de la Hoja de Coca presentado en 2013 y que fue financiado por la Unión Europea y por el Tesoro General de la Nación (TGN), en la segunda fase.



La norma fue sancionada ayer en la Asamblea Legislativa tras ser tratada en menos de 24 horas por la Cámara de Diputados y en el Senado. Sustituye, en parte, a la Ley 1008, que contemplaba 12.000 hectáreas de cultivos de coca en el país.



El proyecto de ley, que ingresó originalmente esta semana para su tratamiento en la Asamblea Legislativa, establecía la legalización de 20.000 hectáreas. Del total, 13.000 correspondían al departamento de La Paz y 7.000 a Cochabamba.



Sin embargo, los cocaleros de Yungas iniciaron una protesta en La Paz para exigir la ampliación de las hectáreas de cultivo y el Gobierno cedió en 14.300 para los yungueños y 7.700 para el trópico cochabambino, los aliados del presidente Evo Morales.

El estudio

El 13 de noviembre de 2013 el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó el Estudio Integral de la Demanda de la Coca, que tenía varios tomos, pero nunca fue entregado a los medios de comunicación.



Romero dijo, en esa oportunidad, que no era vinculante o de aplicación obligatoria, pero que sí sería la base para una nueva ley que no estaba entonces en agenda. “Cualquier estudio concede una referencia sobre el volumen y la superficie para el consumo interno. Es un trabajo técnico para asumir decisiones políticas. En algún momento servirá de base para una norma, pero por el momento no está en agenda la ley. En el momento en que se vaya a agendar, lógicamente esta será una referencia muy importante”.



El documento establecía que se requerían 14.705 hectáreas de coca para el consumo legal, con un rendimiento de 20.690 toneladas. Hasta antes de que se conociera este resultado, las autoridades y asambleístas del oficialismo señalaban que iba a ser la base para modificar la Ley 1008, que establecía un máximo de 12.000 hectáreas.



Posteriormente, el Ejecutivo anunció que legalizaría 20.000 hectáreas en la nueva ley, pero la situación cambió con el reclamo de Yungas.

Tres años y cinco meses después de la presentación del estudio de mercado, la Asamblea Legislativa sancionó una ley que supera en 10.000 hectáreas la antigua Ley 1.008 y 7.295 ha del resultado del estudio.



El Gobierno se ganó los elogios de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés), y de la Unión Europea, por su labores de erradicación que redujeron los cultivos de coca, de 27.500 hectáreas (en 2006) a 20.200 (en 2015).



Los representantes de la Unión Europea en Bolivia gestionan una reunión para analizar el tema, mientras que el representante de la Unodc acreditado en el país, Antonino di Leo, espera el resultado del análisis del tema en la sede principal para pronunciarse.

En 2013 había 23.000 hectáreas de coca en Bolivia, según el monitoreo de superficie cultivada de la Unodc. En los últimos dos años (2014 y 2015) se registraron 20.400 y 20.200 hectáreas, respectivamente. Es decir, que actualmente hay casi 2.000 hectáreas que ya fueron eliminadas, pero que con la ley volverán a aparecer en las dos regiones del país.



La oposición

El expresidente Jorge Quiroga cuestionó al Gobierno y a la Asamblea Legislativa controlada por el MAS por aprobar la ley de la coca, a la que calificó de ‘narcoley’, porque con el incremento de hectáreas de cultivos a 22.000 se alentará el narcotráfico.

“La Asamblea Legislativa acaba de aprobar una narco- ley que va a traer vergüenza internacional y hará un daño enorme a nuestra imagen, a nuestros ciudadanos con el estigma y el narcotráfico que va a generar y la criminalidad que va a crear en Bolivia", declaró Quiroga.



La exautoridad no es la única que criticó la decisión del Gobierno, los legisladores opositores de Unidad Demócrata rechazaron la norma, porque aumenta los cultivos de coca hasta 22.000 hectáreas, un tercio de la producción que no se usa para el consumo tradicional, dijo el senador Oscar Ortiz.



"Rechazamos esta ley porque está legalizando 7.700 hectáreas de coca que no destinan su producción al acullicu (masticado). Esto es un atentado contra la seguridad del país, porque el MAS está dando legalidad a la producción de hoja de coca para la producción de droga", señaló el senador opositor.

"Corremos el riesgo de que el país sea considerado a escala internacional un narco-estado, porque se le estaría dando legalidad al destino de la hoja de coca hacia la droga”, agregó el legislador cruceño, según reportó ANF