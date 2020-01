7 alimentos que pueden ser fatales para tu perro

¿Cuáles son los alimentos que no debes darle a tu perro? Aquí te presentamos una lista de siete que hay que evitar que ellos consuman y que son sugeridos por el sitio mascotafiel.com



1. Huesos de pollo

Hay huesos que se astillan fácilmente, entre ellos los de pollo. Hay que evitar totalmente ofrecerle los huesos de pequeño tamaño o aquellos que se astillan al romperse, ya que se pueden clavar en su garganta y puede causar una perforación de estómago o intestinal e incluso provocar la muerte.

Si no puedes evitar darle huesos, entonces proporcionales los huesos redondos de res, como los de rodilla y cadera, o con trozos de huesos largos como el tuétano que le sirven de juguete y le fortalecen y limpian los dientes.



2. Restos de comida

No son saludables para ellos. La comida para humanos suele contener una elevada cantidad de grasa, por lo que puede causarle una pancreatitis. Asimismo, los condimentos que normalmente llevan algunas comidas pueden causarle úlceras, gastroenteritis, colitis, etcétera.



3. Chocolate

Puede ser mortal para las mascotas debido a que contiene teobromina, lo cual es un análogo de adrenalina, y es una sustancia que puede ser muy peligrosa para la salud del animal y comprometer seriamente sus funciones vitales. Además, produce úlceras en la mucosa gástrica lo cual afecta al sistema nervioso provocando convulsiones, y a veces, la muerte.



4. Leche y productos lácteos

Los perros no tienen la enzima que es necesaria para disolver el azúcar de la leche, y esto puede provocar diarrea, vómitos y otros problemas estomacales. La gran mayoría de especies animales se vuelven intolerantes a la lactosa en cuanto abandonan la etapa de la lactancia materna.



5. Cebolla y ajo

Las cebollas, en cualquier forma (cocida, cruda o en polvo), suelen ser muy tóxicas para los perros. Poseen compuestos que pueden provocarle daños al sistema digestivo del animal, que es incapaz de digerirlos. Además, pueden llevar a una intoxicación. Los síntomas que el perro puede manifestar luego de la ingestión de cebolla y ajo son diarrea, vómitos, debilidad y reacciones alérgicas.



6. Embutido y carnes saladas

Además de contener bastante grasa, también son muy saladas, lo cual puede causarle serios dolores de estómago u otras complicaciones.



7 Pasas y uvas

Su consumo puede provocar que el perro sufra de problemas gastrointestinales severos, insuficiencia renal e incluso la muerte. Según varios estudios, aproximadamente a 1 de cada 3 perros le afecta de forma grave el consumo de uvas.