Cinco años de humor con Los Morbotones

Ni ellos mismos saben cómo nació ‘esto’. Pero si de algo están seguros es que siempre quisieron hacer algo diferente, donde no haya límites en el humor y el público aprenda a reírse con ellos, aunque esto fuera reírse de lo que cada uno hace en el diario vivir o de lo que realizan los políticos y personajes famosos.



Porfirio le puso un poco de pimienta, Claudio, una porción de sal y Marvin... algo de comino. Combinaron los condimentos y surgió Los Morbotones.

A Porfirio Azogue, Claudio Arduz y Marvin Montes se sumaron Pablo Crespo, David Zurita y ‘Chichi’ Kim. Siempre fueron los seis. Y en su momento tuvieron como invitados a Daniel Pesce e Iván de la Barra, además de Lupita, la muñeca inflable, que retorna al escenario y... para quedarse.

El cumpleaños

Los Morbotones fueron siendo conocidos dentro del ámbito artístico de la ciudad gracias a su fórmula especial: humor negro + ironía + burla + música. Y eso les ha permitido perdurar en todo este tiempo.

Montaron cuatro espectáculos: Humor animal (2013), Erecciones nacionales (2014), ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! (2015) y Bolivia Joda (2016). Su nueva puesta en escena se denomina De lo peor, lo mejor, y tendrá un poco de cada uno de los anteriores shows (no todo, ¡obvio!).

Otra vez estarán ante las luces aquellos temas relacionados con la política, la religión, el sexo, el amor y la homosexualidad. Todo, mostrado con esa chispa que solo Los Morbotones pueden dar.

Hoy (20:00 y 22:00) y mañana (19:00) en Meraki Teatro Bar (calle Ballivián # 159). Costo: Bs 70. Inf.: 708-36911.