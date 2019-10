Comisión llama a Costas para que 'rinda cuentas'

La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados emitió una convocatoria, la segunda, para que Rubén Costas, acuda a esa instancia y explique el manejo económico de la Gobernación de Santa Cruz.



"Ahora vemos que compraron 40 camionetas utilizando estos recursos de manera irregular. En ese sentido, le estamos dando una segunda oportunidad, para que no vaya a decir que hacemos persecución política o que es una revancha por la victoria del No en Santa Cruz", dijo el legislador del MAS, Edgar Montaño.



El motivo de la convocatoria, según informa la Cámara de Diputados, es una solicitud de informe oral sobre manejos económicos "irregulares" en el Gobierno regional. Se espera que acuda y se advierte la posibilidad de "recurrir a los mecanismos legales atribuidos a sus tareas".



Los antecedentes indican que en octubre de 2015, dicha comisión convocó a Costas para que explique la aplicación de la fórmula 50-40-10 (50 por ciento para los municipios productores, 40 por ciento para los municipios no productores y 10 por ciento para los pueblos indígenas) en la distribución de las regalías del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).



Esta semana se conoció que Costas fue imputado formalmente al por la adquisición ilegal de 40 camionetas doble cabina, que deparó la utilización ilegal de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) el año 2007.



"Me están imputando por investigaciones de hace seis y siete años atrás y los juicios del MAS los dejo en manos de mis abogados, porque vuelven a ponerlos para una cortina de humo y como lo dije anteriormente, después del 21 de febrero van a estar más perversos y con revanchismo", dijo en su momento el Gobernador.