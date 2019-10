David Tezanos: “La prevención de conflictos será un pilar de mi gestión”

David Tezanos es un hombre nervioso que cuando escucha una pregunta difícil agacha la cabeza y comienza a responderla mientras entrelaza las manos y frota sus dedos hasta dejarlos pálidos, sin sangre. Lleva diez días como defensor del pueblo y todas las miradas y dudas están sobre él. No ha tenido “luna de miel” ni un segundo de paz en el cargo.



Llegó al cargo con el estigma de ser funcionario público y de haber respondido mal a las preguntas de la comisión evaluadora de la Asamblea Legislativa y en menos de 10 días ya ha sido acusado de operar para desmovilizar a los discapacitados.

?

Calvo, alto, con un parche en el ojo, David Tezanos se encoge, se mira las manos y comienza a contar una historia que empieza el 16 de mayo. Ese día comenzó a trabajar y lo primero que hizo fue reunirse con personas con discapacidad. El martes conoció a Jéssica, una niña tetrapléjica con problemas de salud. El sábado se enteró de que la madre de Jessica quería volver a su región, porque no podían alimentarla de forma correcta y se acercaba su cumpleaños y declaró ante los medios que la razón de la movilización era el incumplimiento del 4% de cupos para personas discapacitadas en instituciones públicas y la falta de dotación de medicamentos, prótesis y sillas de ruedas. También dio sus números de teléfono para que las personas que se encontraban en situación de abandono puedan interponer acciones legales contra sus familias. “Esa actitud fue criticada como una intención de desmovilizar a las personas”, dice.



_Hay un video que lo muestra entregando dinero a los discapacitados. ¿Usted les ofreció dinero para desmovilizarse?



Esas personas que aparecen en el video estaban desmovilizadas desde el viernes 20 y no había forma de colaborarles o encontrar alguna fuente de recursos para ayudarlas. Los dirigentes se negaban a ayudarlas y se encontraban cinco días sin poder retornar a sus domicilios. Me llaman de la terminal, me encuentro con ellos y lo único que podía hacer -y tengo todo el derecho y lo he hecho toda mi vida- es dar ayuda humanitaria. Así como hay gente que ha dado una moneda, una frazada para que se mantengan movilizadas, tengo todo el derecho de ayudarlas a las que están en vigilia como a las que no pueden retornar a sus hogares.



_¿Ofreció usted pasajes para que retornen a sus regiones?



Expuse que había casos en los que, por salud, debería considerarse la posibilidad de que retornen a sus domicilios. Sin embargo no hay medios para captar recursos para que estas personas puedan ser atendidas.



Con corazón



Sensible es una palabra que David Tezanos usa mucho para describirse. El abogado, de 40 años, habla pausadamente y su voz es como un hilo transparente. La única vez que se pone cómodo, que se apoya sobre el espaldar de su sillón ejecutivo, es cuando se le consulta sobre sus orígenes.



Se recuerda a sí mismo como un niño sensible con las personas en situación de calle, amigo de los niños que no tenían juguete ni ropa, como alguien que compartía con ellos. A los 21 años dice que se fue de su casa y se empleó como albañil en Yacuiba. Pese a que asegura que era muy crítico del “ordenamiento jurídico”, que tenía “ideas revolucionarias”, decidió trasladarse a La Paz para estudiar Derecho.



Allí, asegura, se dio cuenta de que podía transformar la realidad y que el artículo 14 de la nueva Constitución es contribución suya. También se adjudica el primer borrador de la ley contra el racismo y, si bien pasó por Defensa Pública y la Procuraduría, eso le dio la posibilidad de ser proyectista del Código Niño, Niña y Adolescente.



“Haber asumido este reto me está volvierndo más sensible y eso me juega como un punto de mayor vulnerabiliad. Me hace estar más involucrado con minorías vulnerables, como los hermanos LGBTI. Mi compromiso rebasa las que pueden haber sido mis expectativas”, confiesa.



_¿Qué hacía en Porvenir, Pando, en 2008?



Dicen que estuve en la matanza. Llegué días después, el mismo día que el defensor del pueblo (Waldo Albarracín, quien no lo recuerda). Decían que era agente cubano en algunos canales. Fui como defensa pública, había hermanos campesinos que habían sido privados de libertad, que habían sido tomados como rehenes por gente del comité cívico. Lamentablemente quienes fueron imputados por actos subversivos eran las víctimas.



_Hay gente que asegura haberlo visto en Yacuiba en los hechos de violencia de 2008.



Yacuiba, Yacuiba, no. No fui a eso, no estuve en eso.



_¿Tiene filiación política?



Militancia política, que era el requisito, no tengo. Mi involucramiento ha sido por hacer realidad estos ideales de transformación, sobre todo en materia de discriminación y derechos humanos, en calidad de técnico, no en cargos jerárquicos. Estuve en Defensa Pública, pero es una institución con independencia administrativa.



_Tal vez lo tildan de ‘agente cubano’ por la relación que le atribuyen con el exministro de Gobierno Hugo Moldiz. También lo ligan con otras personas cercanas a Juan Ramón Quintana.



No los conozco. A Hugo Moldiz lo he conocido en un taller en 2015. A Juan Ramón Quintana no lo he conocido nunca en persona. Al presidente y vicepresidente los he visto en proclamas, en carnavales.



_¿Cuál será el perfil de su gestión?



Trato de apuntalar una de las atribuciones constitucionales, que es el desarrollo normativo generando políticas a favor de grupos que no tienen leyes para que hagan efectivo el pleno goce de los derechos humanos. Esto sucede con las minorías como es el colectivo LGBTI.



Asimismo transformar el modelo de gestión hacia un modelo de defensa más efectiva. Activar recursos constitucionales, involucrarnos en problemáticas como la prevención de la tortura, el esclarecimiento de desapariciones forzadas y la prevención de conflictos como pilar de gestión. Es mejor hacer un seguimiento a posibles conflictos, también velar por el cumplimiento de los acuerdos y políticas.



_Si bien siempre se pone en duda la independencia de los defensores del pueblo, de usted han dicho que será un defensor del presidente más que del pueblo, ¿qué opina?



Sobre todo a mi predecesor se vio cómo se lo quiso menoscabar con la alusión de que sería un defensor sin independencia. En mi caso esto se hizo más enfático porque fui funcionario público. Me encuentro en el deber de garantizar mi independencia y mostrar mi desempeño con los logros de la gestión.



_¿Lo que quiere decir es que necesita tiempo para trabajar?



Correcto. Asumo la defensoría en un contexto bastante conflictivo. Necesitaré un periodo para desarrollar actividades que demuestren mi independencia