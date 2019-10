Un juez ordena encarcelar a Melva Hurtado y Remy Vera

Mientras la Unidad Liquidadora del ex Fondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) da cuenta de la recuperación de Bs 20 millones depositados en la Cuenta Única del Tesoro, el juez primero anticorrupción del distrito de La Paz, Ricardo Pinto, dispuso la detención preventiva de la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado y del dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Remy Vera.



También, en audiencia de medidas cautelares, se dictó detención domiciliaria con derecho a trabajo para la senadora masista, Felipa Merino. Fueron aprehendidos el jueves dentro del proceso de investigación que abrió la Fiscalía por daño económico al Estado en la administración de recursos de ‘proyectos fantasmas’ del Fondo Indígena.

En la presente semana el exdirigente campesino, Damián Condori, la exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos y el senador oficialista, Jorge Choque, corrieron la misma suerte.



En el caso de Hurtado, el juez la envió a la cárcel de Miraflores y no al Centro de Orientación Femenina de Obrajes para evitar el contacto con la también imputada, Julia Ramos.



Vera será trasladado al penal de San Pedro, donde también está detenido Damián Condori, mientras que Merino debe presentarse regularmente a la Fiscalía en cumplimiento a su arraigo y restricción de contactarse con testigos o involucrados en el caso que se investiga.

Hurtado, figura en seis proyectos por los que recibió de diferentes cuentas bancarias más de Bs 21 millones. De acuerdo a los documentos, Bs 11,7 millones fueron destinados al proyecto de Implementación de centros de ganado bovino en Tierra Comunitaria de Origen Cayubaba y Joaquiniano, en los municipios de San Joaquín y Exaltación; y Bs 8 millones para el apoyo a la cadena y comercialización de emprendimientos agrícolas, pecuarios, forestales, artesanales en 12 regionales afiliadas a la Cidob.



Remy Vera, figura como representante legal del proyecto implementación de granjas artesanales para la producción de huevos en la comunidad Buiscata del municipio de Ayata en La Paz. Recibió Bs 530.130.



Libran arresto para Chávez

Ayer, en Santa Cruz, la juez Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Albania Caballero, declaró rebelde y libró una orden de aprehensión para Adolfo Chávez, expresidente de la Cidob y opositor al Gobierno, por no presentarse a la audiencia señalada en dicho juzgado.



El líder indígena se encuentra en París, Francia, donde participa de la Cumbre sobre el Cambio Climático COP 21.

Su abogado calificó este hecho de persecución política