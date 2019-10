El MAS copa el 2.º anillo con banderas del Sí

Seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) literalmente ‘coparon’ parte del segundo anillo con banderas para promover el Sí a la re-reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.



Banderas verdes con letras blancas con la impresión del Sí están en los postes de alumbrado público desde El Cristo hasta el monumento de El Chiriguano. Esos mismos colores son los que usan los diferentes grupos del MAS para pedir respaldo ciudadano en el referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución con el que habilitaría a los mandatarios de Estado para que busquen un nuevo mandato.



Algunos vecinos, que evitaron identificarse, vieron cuando los militantes colocaban las banderas en los postes de alumbrado público. Denuncian que ese trabajo se hizo el sábado en la madrugada, (arededor de la 1:00) y para colocar el material electoral en los postes, utilizaron vehículos de la alcaldía cruceña, pues los motorizados tenían el logo de esa institución pública.



Alpacino Mojica, activista del grupo de masistas denominado Los Azules del Oriente, descartó que ese sector salió a embanderar el segundo anillo y contó que la información que le dieron es que lo hizo la dirigencia de las distritales afines a la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT) que lidera el alcalde cruceño Percy Fernández.



EL DEBER intentó comunicarse con la secretaria de Medio Ambiente de la comuna, Michel Lawrence, para conocer si algún partido político tiene permiso para embanderar los postes de alumbrado público, pero no fue posible porque no contestó las llamadas telefónicas. Tampoco fue ubicado el secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, ni el edil de SCP Rommel Porcel.



Los opositores

El líder nacional del frente Demócratas, Rubén Costas, desde Cochabamba pidió ayer la unidad de toda su militancia para encarar la campaña por el No a la reforma constitucional, pues el objetivo es, según el gobernador, salvar la democracia.



El encuentro de los demócratas de Cochabamba se dio casi en paralelo con las reuniones de la dirigencia de ese partido en Chuquisaca, Oruro y Pando para elegir a los delegados que acudirán al II Congreso del Movimiento Demócrata Social del próximo sábado en Santa Cruz. El objetivo es fijar una posición de cara a los comicios de 2019 y del referéndum