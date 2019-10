Retiran la imagen de Montaño de la campaña por el 'No'

El excandidato a diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Julio Alvarado, informó este viernes que se retiró la imagen la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, del material de campaña por el "No" para el referendo de febrero.



"La señora Montaño ha expresado que no quiere ser parte de los políticos del futuro, por lo tanto la vamos a sacar de los personajes de los políticos del futuro", explicó Alvarado.



El pasado jueves, la titular de la Cámara Baja pidió a Alvarado quitar su imagen de la campaña y anunció que si no lo hacía, le iniciaría un proceso penal.