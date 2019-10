Bolivia busca inversión con índice de inclusión favorable

Bolivia se muestra al mundo, en la búsqueda de inversión, con un alto índice de inclusión, estabilidad política y social, además de prosperidad económica, aseveró el lunes el embajador boliviano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti.



"No es cualquier país que busca inversión se muestra con un alto índice de inclusión, de participación, de estabilidad política, de estabilidad social y de prosperidad económica", dijo en declaraciones a la Red Patria Nueva.



Llorenti se refirió en esos términos a propósito de la presencia del presidente Evo Morales en Nueva York, Estados Unidos, donde expondrá oportunidades de inversión en Bolivia, explicará y aclarará dudas de los empresarios de países del mundo, incluso contará con traductores porque no solamente son empresas de Estados Unidos las interesadas.



El objetivo de esa actividad es atraer la mayor inversión extranjera para el país y el escenario será un foro organizado por el Gobierno de Bolivia y el diario británico especializado en economía Financial Times (FT) en Nueva York.



Llorenti manifestó que hay mucha expectativa por invertir en Bolivia, país que ahora es considerado, por Naciones Unidas, como "un ejemplo", debido a que mientras otros países resisten con menos envergadura la crisis por la caída de los precios del crudo, Bolivia sigue creciendo "a ritmo acelerado", lo -dijo- debe llenarnos de satisfacción.



"Las previsiones que tomó Evo (Morales) durante muchos años rinden sus frutos y Bolivia vive una época excepcional", mencionó.



