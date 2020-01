Prueban la silla de ruedas más rápida del mundo

Cuatro atletas de Estados Unidos están usando las sillas de ruedas más rápidas del mundo, diseñadas por la firma de BMW Designworks y ajustadas a la medida de cada deportista, en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro.



Las sillas, que no se parecen en nada a las tradicionales, están hechas de fibra de carbono, señala la agencia AFP. Puedes ver cómo funciona, en el video ubicado en la parte superior de la nota.



Las bicicletas

La atleta estadounidense Jamie Whitmore usa el prototipo de una bicicleta diseñada por Felt para especialmente para ella, que sufrió una parálisis parcial en su pierna izquierda por un cáncer.



En lo que parece una innovación única, Felt cambió el sistema de transmisión al lado izquierdo, y no en el derecho como todas las otras bicicletas, para crear más eficiencia en la pista.



"Me encanta", dijo Whitmore, una exprofesional ciclista de montaña que ya ganó una plata en Rio."Quiero volver a casa para hablar con el señor Felt y ver si puedo usarla el año que viene", añadió.