Denuncian a Revilla por “evitar” llegada de buses Pumakatari a La Paz

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Jaime Vera, pidió este miércoles que se inicie un proceso judicial contra el ex alcalde de La Paz, Luis Revilla, por evitar la llegada de la segunda flota de 73 buses Pumakatari.



Recordó que esa flota de transporte público debía llegar en enero de este año, pero Revilla aplazó su entrega 175 días, en una acción que consideró como un perjuicio para los ciudadanos de La Paz.



"Repudiamos el aspecto de querer tapar algo que no es de él, y pedimos al alcalde Omar Rocha y al equipo de juristas de la Alcaldía que realicen una investigación y, si es preciso, que lo lleven a un proceso judicial porque está tratando de trancar la llegada de esos buses y lo único que hace con esto es perjudicar a la ciudadanía paceña", argumentó en un contacto con los periodistas.



A su juicio, Revilla miente a la población cuando dice que no sabe nada de los 73 buses Pumakatari.



En esa línea, pidió que el ex alcalde precise dónde se encuentran los 73 buses que debían llegar en enero.



El Presidente de la Federación de Juntas Vecinales consideró esa acción de Revilla como "una movida política" para beneficiarse en las elecciones subnacionales del 29 de marzo.