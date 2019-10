Siete inventos pensados para personas perezosas

Uno de los principales fines de la tecnología es encontrar maneras de hacer nuestra vida más cómoda. Pero, algunas veces, los inventores lo intentan tanto que van demasiado lejos, llevando la “comodidad” a la “vagancia”.



En el blog "Colored Wall" presentaron una serie de inventos que, en algunos casos, parecen pensados para convertirnos en auténticos “perezosos”, en esta oportunidad te los mostramos para que los conozcas y sepas de cuáles se tratan. Es más, de repente te da ganas de adquirir alguno de ellos.



1-tSujetador de hamburguesas,

Es un soporte para que puedas mantener tus manos libres mientras comes. Cierto es que todo tiene su doble lectura, porque hay personas que no tienen más remedio que trabajar mientras comen. También para ellos está pensado este curioso invento.



2- Gafas para leer echado,

Si eres aficionado a la lectura y te gusta disfrutar de unas páginas antes de dormir, alguna vez te habrás encontrado con el problema de encontrar una postura cómoda en la cama. Con este producto se acabaron las vueltas y los cambios de posición.

Las gafas están equipadas con unos espejos que te permitirán ver el libro aunque tu cabeza esté orientada hacia el techo. Es posible que tu espalda lo agradezca.



3-tGira helados motorizado,

Es un invento que te permitirá ahorrar un montón de energía... en girar la lengua para dar lametazos a un helado. Ni más ni menos. Es difícil imaginar una razón convincente para hacer uso de algo como esto. Sólo tendría cierta excusa una persona con el cuello inmovilizado tras sufrir un accidente, por ejemplo. Pero, en términos generales, podemos sentenciar que si te apetece tener uno, has alcanzado un nivel avanzado de flojera.



4-tTenedor enrosca-spaghetti

No más problemas para atrapar con tu viejo y anticuado tenedor esas escurridizas piezas de deliciosa pasta. Este cubierto a pilas hará todo el trabajo por ti. El problema es que todavía tendremos que esforzarnos por llevárnoslo a la boca por nosotros mismos.



5-tTaza automática,

¿Quién no desea fervientemente ahorrarse el esfuerzo de agarrar una cucharilla y darle vueltas para que el azúcar se disuelva en el café? Ahora, sólo tienes que agregar el café, la leche y el azúcar y presionar un botón. El remolino que surgirá en su interior asegura que todos los ingredientes se mezclen rápida y eficazmente.



6-tPijama limpiador,

Si te has hartado de que tu bebé sea todavía más perezoso que tú y no ayude lo más mínimo en las tareas del hogar, cuando le pongas este invento, irá limpiando el suelo mientras gatea. Sin duda, mucho más efectivo que las modernas aspiradoras inteligentes: ¡Desearás que el más pequeño de la casa no aprenda a caminar nunca!



7-tRecoge excremento

Que uno sea un haragán no significa necesariamente que sea un egoísta. De ahí que también existan inventos ideados para nuestros mejores amigos. Si tienes un perro, sabes que debes recoger sus excrementos cuando lo pasees por la calle. Pues bien, con este invento te ahorrarás el trabajo sucio. Otra cosa, muy diferente, es que sea cómodo para el pobre animal. Ya se sabe que no es posible ser un poco comodón a gusto de todos. En este caso, pierde el mejor amigo del hombre.