Matías Machado se pone a tono con el Carnaval

El modelo y presentador argentino Matías Machado sorprendió a sus seguidores con un cambio de look extremo. Paso de tener el cabello castaño oscuro al rubio platinado. Es la primera vez que decide modificar su imagen, ya que no es aventurero en ese sentido.

"Me animé porque se veía atractivo. A algunos les gustó, a otros no tanto. A mi novia no le agradó para nada", dijo. El conductor de Buen día y del Carnavalero, de 22 años, planea mantener este estilo durante unos meses, para luego ver qué novedad podría hacerse, o tal vez volver al castaño.

Además de sus visitas a la peluquería, Matías dedica su tiempo al modelaje y a la TV. Desde marzo empezará a conducir el programa Une tu promo, también de Megavisión.