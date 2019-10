Honduras instaura la reelección presidencial

El Tribunal Supremo de Honduras instauró este viernes la reelección presidencial al ratificar un fallo que inhabilita tres artículos de la Constitución que la prohibía e inmediatamente el opositor Partido Liberal calificó la decisión de "atropello a la Constitución" y solicitó su nulidad.



El fallo "da vía libre a la reelección de manera continua" en el país, por lo que el Parlamento hondureño, integrado por 128 diputados de siete partidos, no debatirá sobre el tema.



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este viernes en Miami (EE.UU.) que "respeta" la decisión la resolución del poder judicial, aunque evitó hablar de la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato.



La Constitución de Honduras, que data de 1982, hasta ahora no

permitía la reelección bajo ninguna modalidad, pero el tema fue

revivido en los últimos meses por los expresidentes Manuel Zelaya,

derrocado en junio de 2009, y Rafael Callejas, del Partido Nacional,

quienes tienen ahora abierto el camino para volver al poder.



Precisamente Zelaya fue sacado del poder en 2009, mediante un golpe de estado, acusado de buscar una reforma constitucional que lo perpetúe en el poder.



El exmandatario indicó este viernes en un comunicado que la decisión del Supremo fue aprobada de "forma ilegal y arbitraria", porque "anula

la aplicación de los artículos pétreos (como se denominan a los

considerados inamovibles) que prohíben la reelección".



Callejas, quien gobernó del 27 de enero de 1990 al 27 de enero de

1994, ha dicho que desea volver a ser presidente y el jueves convocó

a su Movimiento Rafael Callejas (MONARCA), con el que ganó en

noviembre de 1989, para buscar el regreso al poder.



La larga lista de países reeleccionistas



En República Dominicana, entre tanto, sigue su curso una iniciativa oficialista con el fin de reformar la Constitución para pasar de la actual reelección alterna, que obliga a dejar pasar un mandato, a la continua o consecutiva.



Si la iniciativa es aprobada, el actual presidente, Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), podrá ser candidato en las elecciones previstas para 2016.



En Colombia, donde la Constitución permite desde 2004 dos

mandatos presidenciales consecutivos, van en la dirección contraria.



A iniciativa del actual presidente, Juan Manuel Santos, que en

2014 asumió su segundo mandato consecutivo, el Congreso tramita ya

un proyecto para adoptar otra vez la reelección alterna, es decir

que un presidente, para volver a serlo, debe dejar pasar un mandato.



En Uruguay y Chile, dos de los países políticamente más estables

de la región, las respectivas constituciones solo permiten la reelección alterna, una modalidad pensada para favorecer la alternancia en el poder de distintas fuerzas políticas, algo que, por otro lado, cada vez es menos frecuente en América Latina.



Modificaciones constitucionales



La mayoría de los cambios constitucionales de este siglo en la

región ha tenido que ver con la reelección e incluso algunos

presidentes han modificado las nuevas constituciones que ellos

mismos promovieron para ampliar las posibilidades de seguir en el

poder.



Lo hizo el ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en

2009, cuando impulsó un cambio de la Constitución de 1999 para

introducir la reelección indefinida o sin límites.



El antecesor de Santos en la Presidencia, Álvaro Uribe, a quien

se debe el cambio de la reelección alterna a la consecutiva que el

actual presidente quiere revertir, intentó sin éxito que se le

permitiera optar a una segunda reelección cuando en 2010 se acababa su segundo mandato.



Aunque la Constitución con la que el boliviano Evo Morales

"refundó" Bolivia en 2009, tres años después de llegar al poder,

establece con efecto retroactivo un máximo de dos mandatos

consecutivos, una polémica ley de 2013 le permitió ser candidato en

las elecciones de 2014, en las que resultó ganador.



El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el poder desde 2007,

también promovió un cambio constitucional en su país y la nueva

Carta Magna, de 2008, limita a dos los mandatos presidenciales

consecutivos.



Sin embargo, la Corte Constitucional de Ecuador dio en 2014 luz

verde a una serie de enmiendas a la Constitución planteadas por el

oficialismo, entre las cuales hay una para establecer la reelección

indefinida, y la iniciativa está siguiendo el trámite preceptivo en

la Asamblea Nacional.



La polémica rodea siempre estos cambios, porque los partidos de

la oposición los ven como un obstáculo en su camino hacia el poder.



A tenor del número de actuales presidentes latinoamericanos cuyo

actual mandato no es el primero, no parecen estar equivocados.



Los reelectos en el poder



Son presidentes reelegidos Daniel Ortega (Nicaragua), Evo Morales

(Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Raúl Castro (Cuba), Juan Manuel

Santos (Colombia), Dilma Rousseff (Brasil), Cristina Fernández

(Argentina), Michelle Bachelet (Chile) y Tabaré Vázquez (Uruguay).

Ortega, Morales y Correa están cada uno en su tercer mandato

consecutivo, mientras que Castro, Santos, Rousseff y Fernández,

llevan dos, y para Bachelet y Vázquez es su segunda presidencia,

pero no consecutiva.



De todos ellos el que más veces ha sido presidente es Ortega.

Después de haber sido dirigente del Gobierno revolucionario

sandinista, fue presidente constitucional de Nicaragua de 1984 a

1990, estuvo de nuevo en el cargo de 2007 a 2012 y ahora está en su

tercer mandato, que va hasta 2017 y puede ser seguido de un cuarto,

pues ya no hay límites legales para la reelección en su país.