Abandonan a bebé de cuatro días de nacida

Una bebé de cuatro días de nacida fue encontrada abandonada en la acera que da al almacén de las Aldeas Padre Alfredo, a las 12:45. La criatura fue dejada debajo de un arbusto envuelta en dos mantas con un bolsón con sus escasas pertenencias y una nota manuscrita de la madre que pide perdón a la hija, que no verá crecer.



La encargada de la bodega, Juanita Soliz, fue alertada por un albañil de la construcción del edificio escolar vecino, de que había un bulto debajo de una planta en la acera; la mujer salió a ver y se encontró con tamaña sorpresa con un bebé que sudaba mucho debido al intenso calor y al reflejo del cemento de la vereda.



De inmediato la alzó y la llevó al centro de salud del hogar donde la enfermera Sabina Mendoza la examinó, certificando que la pequeña no tenía más de cuatro días de nacida porque aún no había tumbado el ombligo.



En la revisión se constató que solo estaba deshidratada por haber estado expuesta al sol y a la ventolera que acarrea mucha tierra. Le dieron agua, luego leche en mamadera hasta que una madre del hogar le dio su seno y la niña comenzó a chupar demostrando que está en buena condición de salud.



Casualmente a esa hora la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, se encontraba en el hogar verificando y coordinando para que el viernes el presidente del Estado, Evo Morales, haga entrega en el lugar del edificio escolar y firme el convenio para construir un policonsultorio.



Al ver el alboroto del descubrimiento de la niña, la alzó y luego fue a comprar ropa, pañales y leche y las madres sustitutas del hogar la nombraron madrina de la pequeña.



Por su parte, la abogada Wilma Candia, miembro del directorio del hogar, guarda la nota de la madre, adelantando que acatarán la decisión de la Gobernación y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia si es que deciden llevarla a otro centro.



La parte sobresaliente de la nota dice así: “Sé que la Aldea del Padre Alfredo es un lugar mejor para mi bebé que esta vida miserable que estoy viviendo, cuídenla mucho, por favor, me da mucha tristeza e impotencia no tener (dinero) para leche, pañales, ropa y todo lo que necesita”.



Los encargados del centro están en debate si la niña se llamará María Milagros o María Adriana. “María, por la Virgen madre de Jesús, y Milagros porque es un verdadero milagro hallarla abandonada en la acera sin un rasguño o picada de insectos; y Adriana por la parlamentaria que se vio cautivada por el hecho”, acotó Candia.



Como la noticia se hizo saber en los noticieros televisivos del mediodía a los pocos minutos personas de buen corazón hicieron llegar ropa y leche.