5 razones para no ducharse tan seguido

¿Cada cuánto te duchas? ¿Cuánto tiempo te toma darte un baño? Deberás reflexionar sobre tus hábitos cuando leas este artículo, ya que la duchas cumplen funciones distintas para cada persona.



Por ejemplo, para algunos les da mucha energía y en cambio a otros los ayuda a relajarse y dormir mejor. Sin embargo ducharse todos los días puede no ser bueno para vos.



Los motivos:



1. No estás tan sucio



A menos que hagas ejercicio todos los días o trabajes en agricultura, fábricas u otros que requieran esfuerzo físico, no estarás lo suficientemente sucio como para limpiarte entero otra vez. En ese caso, la ducha se considera una presión social más que una necesidad.



2. Necesitas ciertas bacterias



Algunas bacterias te ayudan a mantener la piel sana. Si te lavas todos los días las eliminarás y tu rostro quedará desprotegido de agentes agresivos como perfumes, jabones químicos, etc.



3. Estás resecando tu cabello



Lavarte el pelo todos los días con champú elimina los aceites naturales y puede ocasionar que se reseque y se vea opaco. Por esa razón, los estilistas recomiendan lavarlo entre dos y tres veces por semana como mucho.



4. Tu piel se seca



El exceso de jabones y productos químicos secan tu piel, especialmente si utilizas agua caliente. El tiempo de ducha recomendado es de máximo 10 minutos y con agua templada o fría. Si te lavas el rostro todos los días debes tratar de hacerlo en el menor tiempo posible.



5. Estás desperdiciando agua



La razón más importante de todas. Las personas que tienen acceso al agua potable suelen consumirla en exceso y una buena parte está destinada a la higiene. Piensa en quienes no tienen agua ni para beber y en la crisis ambiental que vive el planeta. Cada que te duches trata de ser lo más breve posible.