Un analista boliviano ve que no valen esas fechas

7/05/2015

Mientras en el país hay consenso en el tema, el analista Víctor Hugo Chávez va contra la corriente y dice que si un juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) hizo la pregunta, es porque las notas reversales de 1950 y 1975 no son suficientes.



“Lo que pasa es que estas fechas, al parecer, no han satisfecho al juez, y por eso se ha preguntado cuál es la fecha en la que se concluyó una negociación”, señaló Chávez.



Bajo su interpretación, el equipo boliviano debe responder con otra fecha, no las que ya mencionó en los alegatos presentados esta semana; “esa fecha tendrá que darla hoy”.



El analista reiteró que “la mencionada fecha tendrá que darla el elenco de trabajo que decidió optar por una demanda por actos unilaterales”.

Consideró que “ellos dijeron que están preparados para todo, y que la demanda es impecable, no debió surgir interrogante alguna y surgió. Por lo tanto, es responsabilidad de ellos responder”.



Sin embargo, no quiso hacer propuestas. “No puedo sugerir nada, porque no estoy en ese equipo”, dijo