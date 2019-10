Prevén aprobación del Estatuto Autonómico cruceño este miércoles

La gobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada, afirmó este lunes que la Asamblea Legislativa Departamental aprobará el próximo miércoles la adecuación del Estatuto Autonómico cruceño.



"Este Estatuto ya ha sido adecuado a la Constitución Política del Estado (CPE), lo que quiere decir que ya está listo y este miércoles podrá ser aprobado, porque tenemos los dos tercios dentro de la Asamblea Legislativa del departamento", explicó.



Lozada aseveró que el Estatuto ya fue consensuado con las 15 provincias y las organizaciones sociales del departamento por lo que sólo resta que sea aprobado para continuar con el proceso autonómico de Santa Cruz.



"Tal como dice la Ley (Marco de Autonomías y Descentralización) es una adecuación de los artículos que contravengan a la Constitución y eso ya se hizo, por tanto, no tenemos por qué no aprobarlo antes de las elecciones del 29 de marzo", enfatizó.



La anterior semana, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, sugirió el tratamiento de los estatutos para después de las contiendas electorales con el fin de no politizar el tema.



Lozada dijo que el tratamiento no tiene carácter político y que "simplemente" se está consolidando un proceso que ya fue consensuado.



Una vez que el Estatuto Autonómico sea aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa Departamental, este deberá ser remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en Sucre, que revisará que cada artículo esté adecuado a la CPE. De no ser así, el Tribunal devuelve el documento a los asambleístas para que corrijan las observaciones realizadas. Una vez que el TCP confirma la adecuación, el Estatuto cruceño entrará en vigencia.