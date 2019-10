Pandilleros atacan un domicilio en la Villa

Un grupo de pandilleros atacó anoche un domicilio del barrio 4 de Febrero, situado en el octavo anillo y el canal Guapilo, en la jurisdicción de la Villa Primero de Mayo.



Fernando Martínez, presidente de la junta vecinal del barrio, informó que los delincuentes apedrearon la casa de una familia, que tuvo que refugiarse dentro para no resultar herida. El dirigente agregó que los vándalos quebraron vidrios de las ventanas y torciendo la verja de fierro en su intento por ingresar a la vivienda.



La denuncia fue sentada este sábado por los afectados y por el dirigente vecinal en la Policía de la Villa que poco después hizo un rastrillaje por el barrio para verificar los daños y para tratar de identificar a los autores. Sin embargo, no fueron habidos.



Fernando Martínez advirtió que los vecinos no permitirán más avasallamientos y si es necesario tomarán acciones de hecho para correr a estos malvivientes. Exhortó a los padres de los pandilleros a frenar este mal comportamiento de sus hijos.