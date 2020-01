Fracasa el referéndum por migrantes en Hungría

La Oficina Electoral de Hungría (NVI) confirmó hoy que no es válido, al no alcanzar la participación necesaria, el referéndum sobre el sistema de reubicación de refugiados, pese al masivo rechazo a su llegada.



Los sufragios válidos fueron el 43,23 %, menos del preceptivo 50 % del censo y, según la NVI y con el 94 % del escrutinio, dentro de esos votos el apoyo al No alcanzó el 98,24 %, mientras que los votos por el Sí supusieron el 1,76 %.



Algunas figuras del Gobierno ya habían adelantado los resultados y Gergely Gulyás, vicepresidente de la formación gubernamental Fidesz, destacó que se trata de una victoria abrumadora del No.



El primer ministro húngaro Viktor Orban sufrió un revés este domingo en su referéndum contra el plan de cuotas de migrantes de la Unión Europea (UE), al quedar la participación por debajo del 50% requerido, indicaron sondeos del partido Fidesz, en el poder.



Como se anticipaba, los votantes por el "No" fueron un 98% del total, pero solo acudió a las urnas un 45% de los ocho millones de inscritos, lo que invalida el resultado, según las cifras dadas a conocer por el vicepresidente del partido, Gergely Gulyas.



Gulyas sin embargo dijo que el resultado es "una victoria para quienes rechazan el plan de reubicación, quienes creen que solo pueden permanecer los estados nación y creen en la democracia".



Anticipando desde hace unos días una posible victoria contrariada por la abstención, el conservador Viktor Orban siempre reiteró que la prioridad era el porcentaje logrado por el no.



Unos 8,3 millones de electores estaban convocados para responder a la pregunta: "¿Quiere que la Unión Europea decrete la reubicación obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin la aprobación del Parlamento húngaro?".



Los colegios electorales abrieron a las 06:00 locales (04:00 GMT) y cerraron a las 19:00 (17:00 GMT).



Unos 400.000 migrantes transitaron por Hungría en 2015, la mayor parte de ellos antes de que se instalaran las alambradas en las fronteras serbia y croata