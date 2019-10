Insulza será nuevo agente de Chile ante La Haya

Felipe Bulnes renunció al cargo de agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. La decisión fue confirmada por la presidenta, Michelle Bachelet, que presentó a José Miguel Insulza para que asuma esa función.



"No vamos a vacilar en la defensa de nuestra soberanía, Felipe Bulnes me ha pedido relevarlo y he aceptado su renuncia. Él ha sido la cabeza del equipo de abogados que consiguió que la demanda de Bolivia se ha visto limitada, el nuevo agente será José Miguel Insulza, quien dirigirá el equipo de abogados para proseguir la defensa", aseveró la mandataria.



Mientras que Bulnes afirmó que "solo quiero agradecer de manera orgullosa, conmovido con la confianza que la presidenta ha depositado en mí .Estamos todos comprometidos con una causa que tiene que ver con una condición soberana de nuestro país".



El exsecretario general de la OEA, tendrá un rol clave en la denominada "segunda etapa" del juicio, luego que la Corte Internacional se declarara competente para conocer la demanda boliviana, que pide a Chile diálogo apara poner punto final al conflicto.



Insulza dijo: "agradecer de manera orgullosa, conmovido por la confianza que la Presidenta ha depositado en mi y creo que estamos todos comprometidos con una causa de un país democrático, respetuoso del derecho internacional".



Bulnes aseveró que "es fundamental recuperar la cohesión. Le comenté al canciller y a la presidenta que me parecía que tenía que trabajar con un efecto de que se había perdido la cohesión frente al respaldo al equipo jurídico".



Bulnes asumió como agente el 6 de mayo de 2013, tras ser nombrado por el exPresidente Sebastián Piñera. Luego que Bachelet resultara electa, una de las dudas es si mantendría a Bulnes como agente, dada su condición de ex ministro del gobierno de la Alianza.