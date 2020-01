... cara a cara

. Una buena noticia en medio del cruce verbal entre el embajador argentino, Normando Álvarez, y el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, por la supuesta incertidumbre del plan de compra-venta de gas boliviano. El diplomático advirtió que se alistan para adquirir gas de Chile y la autoridad boliviana le respondió que hasta ahora cumplieron con la demanda argentina y que están en todo su derecho de buscar otros proveedores. Ayer, el Gobierno y gobernadores de Brasil firmaron un acta de intención para que Bolivia venda urea a cinco estados brasileños y gas desde 2019. No hay duda que Brasil es el gran mercado. El ministro Sánchez cree que se abre una oportunidad para posicionar la urea boliviana y se garantiza la exportación de hasta 12 millones de metros cúbicos día de gas a mejor precio el año que acaba el contrato con Petrobras.. Argentina suscribió contrato para comprar gas a los chilenos. Según la prensa bonaerense, el convenio establece el abastecimiento de 276 millones de metros cúbicos de gas durante los meses de junio, julio y agosto, a un precio de $us 7,9 por millón de BTU. Hugo Balboa, presidente de Energía Argentina S.A. (Enarsa), justificó acuerdo señalando que Bolivia suele tener precio más conveniente (entre junio y agosto costará $us 4,94), pero también suele incumplir con el abastecimiento.La noticia deportiva del día ha sido celebrada por propios y extraños. El diario argentino Olé tituló: “Suspendido las pelotas”. Evo Morales sorprendió al tuitear. “Gracias al fallo de la #FIFA, seguimos rumbo al Mundial de Rusia con la capitanía de #Messi, digno representante de la #PatriaGrande".