¡Atención! 7 hábitos que matan tus neuronas

Existen enfermedades que por sus características, provocan daño neurológico, además de que muchas de ellas están asociadas de manera hereditaria o genética; sin embargo, se ha reconocido que ciertos hábitos también pueden ocasionar ese daño debido a que matan tus neuronas y alteran la actividad cerebral.



Pese a que en casi todos los casos los efectos no se producen de inmediato, todos deberían ser conscientes de que, a largo plazo, genera daños que son irreversibles.



En base a artículos presentados en los portales Bienestar 180 y Mejor con Salud, te enumeramos las siete cosas poco saludables para la función cerebral:



1. No desayunar bien

Cuando despertamos, luego de un ayuno de 6 a 8 horas, el cerebro requiere energía para llevar a cabo todas las funciones, pero si no se le brinda la adecuada cantidad de proteínas, vitaminas y nutrientes, se genera daño estructural, lo que implica la muerte de neuronas por falta de energía y sobrecarga de trabajo.



2. Estrés

El estrés mata neuronas, e incluso, evita que se formen nuevas en el hipocampo. Según una investigación publicada en el Journal of Neuroscience, el estrés agudo sólo permite la supervivencia de nuevas neuronas tan solo por unos días.



3.Dormir Poco

Una de las consecuencias más graves de no dormir lo suficiente tiene que ver con el daño cognitivo. La falta de sueño causa pérdida de las células cerebrales y produce efectos dañinos a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, tras una noche con pocas horas de sueño es más difícil concentrarse y desempeñar tareas que implican pensar.



Más adelante se puede generar un deterioro mayor y pueden aparecer trastornos degenerativos como la demencia.



4.Fumar

Causa la disminución del tamaño cerebral y además de promover la aparición del Alzheimer, un estudio de la Universidad de Northumbria revela que fumar origina la pérdida de memoria, lo cual se podría revertir al dejarlo.



5.Comer mucho y muy grasoso

El exceso de comida genera una circulación lenta y poco oxigenada al cerebro. Además, un alto consumo de azúcar interrumpe la absorción de proteínas y nutrientes necesarios para la creación de nuevas neuronas.



Por otra parte, si nuestra dieta incluye demasiadas grasas saturadas y colesterol, el cerebro se inflama, la función nerviosa se altera y la memoria de trabajo o memoria inmediata se reduce, según un estudio publicado en la revista Journal of Alzheimer"s Disease.



6.No practicar actividad física

El sedentarismo es otra de las malas costumbres que acarrean problemas en el cerebro. La inactividad del cuerpo disminuye la segregación de varias sustancias químicas importantes y posteriormente se traduce en la pérdida de habilidades.



Por otro lado, está demostrado que hacer ejercicio puede cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro, lo que influye en su salud.



7. Hipertensión

La presión sanguínea alta debilita las pequeñas arterias del cerebro, lo que puede desencadenar daño neuronal. Según un estudio de la Universidad de Alabama, publicado en la revista Neurology, la pérdida de neuronas está asociado con los problemas de memoria, especialmente después de los 45 años, debido a la hipertensión.





Para prevenir daño neurológico y mantener las funciones cognitivas del cerebro en buen estado, es importante hacer pequeños cambios diarios en tus hábitos. ¡No lo olvides!