Evo aplaza a Almagro por apoyar las intervenciones

El presidente Evo Morales "aplazó" el trabajo que realiza el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El mandatario considera que el representante aplica "maniobras" para apoyar el "intervencionismo" de los Estados Unidos.



"Luis Almagro se aplazó, lamento mucho. Ayer fue otra otra derrota, porque convocó para activar la carta democrática contra Venezuela, pero no pudo", dijo la máxima autoridad en conferencia de prensa en su residencia de La Paz.



Conoce más: Evo acusa de imperialista al secretario de la OEA



Agregó que "lamento mucho que frente a estas maniobras, levantemos todo nuestro apoyo a ese Secretario General (...) No quiero pensar mal, que Luis Almagro quiere levantar a la OEA y dejar abajo a Unasur y Celac, ahora nos estamos dando cuenta y vamos a fortalecer más. Siento que hay mayor reflexión".



Morales, que aprovechó para saludar los acuerdos entre Colombia y las FARC para el cese definitivo del fuego, resaltó la labor de Cuba en la intermediación. "América tiene un nuevo patrimonio, tiene paz social y ahora hay que hacer esfuerzos para que no existan nuevos levantamientos y acabar con las bases militares", desatacó el presidente.



Lea también: Evo pensó personalmente retirar a Bolivia de la OEA



Reivindicó que existen aún temas pendientes en el continente, como las Malvinas para Argentina, la devolución a Cuba de Guantánamo y la causa marítima entre Chile y Bolivia. Abogó para que se puedan resolver de forma pacífica esos puntos.



"En la gestión de Miguel Insulza, de Chile, país con el que tenemos temas pendientes, dirigió mejor que Almagro (...) Así como está la OEA, deja mucho que desear. A veces depende mucho de personas", concluyó.