Stephen Collins admite haber abusado de 3 niñas

El actor y director estadounidense Stephen Collins reconoció en un comunicado enviado a la revista People que tuvo contactos sexuales con tres niñas, luego de tres meses de investigación sobre abusos.



El actor hizo referencia a una grabación de audio que salió a la luz en octubre en la que un hombre identificado por los medios como Stephen Collins confesaba haber abusado de tres niñas.



En la nota, Collins, conocido por aparecer en los años 90 junto a Jessica Biel en la serie "7th Heaven" (El Séptimo Cielo) dijo que los abusos se produjeron entre 1973 y 1994 (20 años).



"Hace 40 años, hice algo terriblemente malo que lamento profundamente. He estado trabajando para expiarlo desde entonces", dijo el director de 67 años en el comunicado.



"He decidido responder públicamente a estos asuntos porque hace dos meses varios medios publicaron una grabación hecha por mi entonces esposa, Faye Grant, durante una sesión de terapia matrimonial en enero de 2012. Esa sesión se grabó sin mi autorización o la del terapeuta", aseguró Collins.



La difusión de la cinta, continúa el actor, "ha dado lugar a asunciones e insinuaciones sobre lo que hice que van más allá de lo que sucedió realmente", señaló Collins, quien apareció recientemente en la serie de la cadena NBC "Revolution".



En el comunicado, Collins explicó que sólo se ha disculpado con una de sus víctimas, hace 15 años, y justificó no haber contactado a las otras dos para evitar "empeorar las cosas para ellas abriendo viejas heridas".



"Aunque pueda ser difícil, quiero que la gente sepa la verdad", dijo el actor. Por el momento no se ha acusado al actor de ningún delito.



Tras hacerse pública en octubre la grabación en la que Collins supuestamente admitía los abusos, los productores de la película "Ted 2" decidieron despedirlo.