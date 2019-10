Red Uno cambia Pura Vida y Backstage por ‘Enlatados’

Los programas Pura vida y Backstage de Red Uno serán cancelados. Ambos ciclos dejarán de transmitirse el viernes 7, según confirmó Carola Khek, jefa nacional de Marketing y Publicidad de la estación naranja a Sociales&Escenas. Según la ejecutiva, la decisión obedece a una “estrategia de programación”. El reemplazo de la revista matinal que conducen Rosario Jordán, Sixto Nolasco, Fernando Eid, Marcela González, Nicole Wille y ‘Chuchita’ será el programa Laura en América.

¿Qué pasará con la decena de presentadores que se quedan sin su espacio en la TV?



Reemplazo

Por su parte, la telenovela La imperdonable ocupará el espacio que dejará el programa que informaba sobre los entretelones de Juga2 y Bailando por un sueño. Esta producción se mantuvo tres meses al aire, tras estrenarse el 14 de abril. Backstage es conducido por Juan María Nougues, Vivian Fiaschetti, Marco Antelo, Laura Lafaye y Daniela Colodro.



Jeremías Castro, jefe nacional de Producción de Red Uno explicó que la decisión fue tomada en un comité y apunta a mejorar el rating del canal. “Obviamente que también interviene el aspecto comercial”, dijo.

El ejecutivo no emitió opinión sobre la continuidad contractual de los conductores y solo adelantó que toda la programación del canal está bajo análisis. “La intención es superarnos”, añadió.



Sobre la tradición que tiene la estación televisiva, propiedad del grupo Kuljis, de programar un espacio de producción propia en el horario de Pura vida, explicó que las decisiones están basadas en “lo que indican las mediciones de rating, pero no estamos sujetos a ningún formato”.

Fernando Eid indicó que la noticia fue una sorpresa en el equipo. Y manifestó su decepción, pues él se incorporó hace poco a Pura Vida. “Me hicieron entrar en un programa donde me prometieron que iba a mejorar, pero después de un mes deciden acabarlo”, dijo. El conductor no disimula su molestia; sin embargo, se muestra abierto a nuevas propuestas.



Por su parte, Sixto Nolasco confirmó que hará una pausa en su carrera televisiva y que se concentrará en la edición de su revista Galb, que tiene una publicación mensual. Además, pretende reforzar su línea de ropa masculina (Nolasco Uomo). “Me quedaré en Bolivia a trabajar. Y esperaré el llamado de la Red Uno”, dijo