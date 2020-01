El mediocampista cruceño Matheo Zoch se va al Huachipato de Chile según lo confirmó su representante, Daniel Gonzales. Su relación con Oriente Petrolero quedará disuelta ya que el equipo del país transandino pagará la cláusula de rescisión de contrato, que se extendía hasta junio de 2018. Solo falta la revisión médica para que concretar la negociación.

“Ya hay un acuerdo entre ambas instituciones, entre Oriente Petrolero y Huachipato. Lo único que quedaría pendiente es la revisión médica de rigor”, manifestó a DIEZ Gonzales. El volante era tomado en cuenta en la reserva del equipo refinero tras superar una operación de meniscos. “Una vez que pase la revisión médica, ya pasaría a ser jugador del Huachipato”, agregó.

Matheo viajará en los siguientes días para cumplir con los exámenes médicos y luego retornará al país. Desde el 12 de junio se presentará a la pretemporada. “Se está pagando la cláusula de rescisión de contrato con Oriente Petrolero y el jugador ya pasaría a ser propiedad de Huachipato”, recalcó Gonzales. Su estadía en el aún equipo donde militó el arquero Carlos Lampe, será por dos años. Se formó en las escuelas Mauro Blanco y El Semillero.

John García, boliviano que se entrena en Huachipato

El jugador de 17 años tiene la autorización para trabajar en el club chileno, pero no tiene contrato. El objetivo es que García adquiera mayores conocimientos futbolísticos y en un futuro se puede dar la negociación. El joven futbolista que fue convocado a la selección boliviana, pertenece al club Callejas de la Academia Tahuichi.

Entrevista

“Oriente es mi segunda casa”

Matheo estamos a pocas horas de que se vaya a Chile. ¿Cómo se siente?

Gracias a Dios me siente muy feliz, ya que es el sueño de todo jugador salir al exterior y mostrar su juego en otro país. Me siento muy contento ante la oportunidad que se me está dando. Quiero ser un aporte, voy a ir con mucha humildad y sencillez.

Carlos Lampe le deja una vara muy alta…

Hay pocos jugadores nacionales en el exterior, pero es bueno cuando esos jugadores abren las puertas a otros. Lampe ha tenido dos campeonatos magníficos. Quiero ir a pelear un puesto y a tratar de hacer las cosas bien.

¿Qué significa Oriente para Matheo?

Oriente es mi segunda casa, es el club del cual soy hincha. Defendí la camiseta con mucho orgullo y mucho placer. Le agradezco a toda la hinchada que siempre me ha apoyado, como también al equipo. Ante todo somos humanos y también cometemos errores. Me abrieron las puertas, me hizo debutar, marqué mi primer gol ahí y me dio la primera convocatoria a la selección….Ojalá un día pueda volver.