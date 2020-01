Nueva titular de Ciclón promete pagos

No queda de otra. Ni bien asumió el mando de Ciclón, Karla Vargas se reunió con otros dirigentes para agilizar las gestiones y pagar los sueldos de los jugadores, les deben cuatro meses. La nueva titular del equipo tarijeño aclaró que trabajará para cumplir, a pesar de que la deuda no es de su gestión. “Me reuní con tres personas más que me siguen respaldando y trabajando”, contó.

A pocas horas de poder consagrarse campeón de la Asociación Tarijeña de Fútbol, el conjunto albiceleste cambió de mando tras la renuncia de César Tapia, que destapó las deudas de la institución, que ascienden a los 200.000 dólares. “Vamos a trabajar y gestionar para cumplir con los jugadores. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo de nuestra parte como se lo dijimos a los chicos”, dijo Vargas tras asumir el mando.

“Además que, como siempre lo recalco que es nuestra obligación, pero aclarar que los cuatro meses que se adeudan no son de nuestra gestión y lo vamos a demostrar con un balance que presentaremos el viernes”, enfatizó Vargas. El objetivo es que los jugadores estén enfocados en el partido ante Universitario. Si ganan y Atlético Bermejo empata puede alzar la copa de la ATF, ya que están igualados en puntos.

Develó la realidad

El presidente saliente, Tapia, dio detalles de las deudas del club a El País de Tarija, pero aclaró que la mayoría no corresponden a su gestión.

1. Sedede. Se le debe 260.000 bolivianos, el 95 % corresponde a la gestión cuando el equipo estaba en la Liga

2. Servicio de Impuestos. Se le adeuda 40 mil bolivianos

3. Mal descargo de entradas a la Liga. Deben pagar 60.000 bolivianos, aproximadamente

4. Asociación Tarijeña de Fútbol. Tienen que cancelar más de 40.000 bolivianos

5. Exjugador Gabriel Díaz. La demanda está en la FIFA y deben pagar 14.400 dólares

6. Exjugador Maximiliano Andrada. Tienen que pagarle 1.400 dólares

7. Exentrenadores Daniel Girotti y Víctor Hugo Andrada. Están a la espera de cobrar 32 mil dólares, entre ambos

8. Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol). La suma por los jugadores de la Liga asciende a los 15 mil dólares

9. Exjugador Álvaro Paniagua. La cifra es de 4 mil dólares

10. Préstamos de 20 mil dólares, otro de 5 mil dólares y deudas menores de 4.650 por seguridad privada en el estadio, 4 mil por alquiler de la sede, entre otros más como alquileres de las viviendas para los jugadores extranjeros de la actual plantilla.