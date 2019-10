Lluvias en Guayaramerín dejan dos fallecidos

Dos muertos, cinco barrios inundados y 500 damnificados en Guayaramerín, en el departamento del Beni, son las consecuencias de una persistente lluvia de al menos ocho horas seguidas que se produjo el miércoles, informó El director departamental del Centro Operaciones de Emergencia (COE), Christian Cámara.



Las precipitaciones ocasionaron riadas e inundaciones con consecuencias en la población.



Hasta el momento se reportaron dos personas fallecidas de acuerdo al informe médico. Asunta Aguada, de 75 años, falleció por ahogamiento, al igual que Juan de Dios Moroña, sin edad identificada.



En diferentes sectores de la ciudad fronteriza la inundación alcanzó los 80 centímetros de altura. Cámara indicó que el municipio dio la alarma al COE un poco tarde.



"Algo que me llamó la atención fue la poca preparación que tenía el Municipio para poder afrontar esta contingencia. Cuando me constituí en la zona afectada no había un solo personal de la alcaldía ni nadie con presencia de autoridad", lamentó Cámara.



El COE ahora se encuentra llevando ayuda a los diferentes sectores afectados, agregó el funcionario.