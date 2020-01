Joons Miguel Teodovich Ponce: “El plan de vuelo que firmó (Castedo) no lo vio nadie más”

Ni idea, solo porque están buscando culpar a alguien.No, yo me siento mellado en mi dignidad como trabajador, porque yo trabajo hace 33 años en Aasana y nunca tuve un solo incidente.No avisó a nadie (Celia Castedo), ni a mí ni a ningún jefe. Según el informe de la señora Celia le hace notar al despachador de LaMia, al señor (Álex) Quispe que murió, las observaciones entre las que estaba la cantidad igual del combustible y a las horas de vuelo. Ese plan de vuelo que firma la señora Castedo no lo ve nadie más que ella y se queda en esa oficina.No de parar el vuelo, pero sí de informar a un superior. Podía ser a mi persona, que yo era su inmediato superior, o al jefe de aeropuerto, que es la máxima autoridad y puede tomar una determinación con la Dirección de Aeronáutica.No fue cambiar su informe... se le pidió cambiar la carta, pero no el contenido de su documento