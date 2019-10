Zapata compareció ante juzgado sobre hijo de Evo

Gabriela Zapata compareció ante el juzgado público segundo de la niñez y la adolescencia en la ciudad de La Paz. Fue convocada para que diga si existe o no el hijo de Evo Morales, su expareja, y de detalles sobre su paradero.



Según conoció EL DEBER, su asistencia es producto de la acción que inició el presidente mediante sus representantes legales, la cual demandaba la presentación del menor en un plazo de cinco días. La solicitud fue realizada el 28 de febrero.



Permaneció por más de tres horas y media en la oficina judicial, mientras que más de 20 uniformados aguardaban para coordinar su traslado a la cárcel de Obrajes, La Paz. No dijo nada, al igual que sus abogados y la juez, Jackeline Rada.



No emitió ni una sola palabra a su salida:,

La información a la que accedió este medio indica que Zapata ingresó cerca de las 14.30 al juzgado, que abandonó presurosamente a las 17.50. La subieron en un vehículo blanco y fue llevada nuevamente al penal para mujeres.



Guarda detención desde el pasado 28 de febrero, acusada por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y uso indebido de influencias, en grado de complicidad.



"Nos han llamado, hemos acudido, no podemos decir nada más que la hora en la que inició la audiencia (...) Me van a hacer sacar del caso, me van a hacer sacar del caso", afirmó ante la insistencia de los periodistas el abogado Wálter Zuleta.



Desde el Gobierno el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, asegura que el menor falleció y que no existen indicios que muestren lo contrario. "Tenemos la certeza", dijo en la víspera; mientras que la familia de Zapata sostiene que sí está con vida e incluso anticipó una presentación, misma que fue cancelada.