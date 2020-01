Descubre qué es el phubbing y cómo puede arruinar tu relación

Todos lo hemos sufrido más de una vez. Y, lamentablemente, es un mal que puede acabar con relaciones, tanto de pareja como sociales.



El “phubbing” nos ataca y nos vuelve no sólo un tanto mal educados, sino que además egoístas. Pero, ¿de qué se trata este fenómeno? Acá te contamos todo sobre él y por qué deberías no practicarlo.



Este suceso es un nuevo verbo que proviene de la contracción de las palabras iphone y snubbing, que significa ignorar. Y consiste en el acto de “menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al móvil u otros aparatos electrónicos que a su persona”, como define la revista Muy Interesante, misma de la que se hace eco el portal Biut.

,

Conflictos con la pareja



De hecho, un estudio de la Universidad de Baylor, en el que se entrevistó a 400 personas, concluyó que “los resultados sugieren que el phubbing genera conflictos con nuestras parejas, lo que afecta a nuestra relación y, en última instancia, a nuestro bienestar personal”.



Incluso, los autores James E. Roberts y ME David indicaron que “el 46,3% de los encuestados admitió haber sufrido phubbing por parte de sus parejas y el 22,6% de ellos reconoció que les había ‘causado problemas’ en su relación.



No obstante, también señalan que “si estás en una relación sólida y eres feliz en ella, el phubbing será un problema menor. En cambio, si tu relación se tambalea es más que probable que el phubbing acabe con ella”, apunta el artículo en Biut.



¿Cómo resolverlo?



Así, parece que estos aparatos creados con el fin de mantenernos mejor y más comunicados están atornillando al revés en nuestras vidas, y generándonos más problemas que buenos ratos.



“Cuando permitimos que nuestro interlocutor interactúe con nuestro teléfono, paradójicamente, nosotros también consolamos nuestra sensación de soledad cogiendo el nuestro”, indica la revista Glamour.



En el sector Estilo de Vida de Televisa apuntan a sencillos tips a la hora de combatir el “phubbing” y no dejar que entre en tu relación de pareja:



Inicia por usar tu Smartphone o tablet moderadamente, si reduces los tiempos en que te absorben a 2 horas, notarás cambios importantes.



Momentos en que NO debes concentrarte en tu celular



-La hora del almuerzo, comida o cena

-Cuando estén viendo una película (en casa o en el cine)

-Antes o después de tener relaciones sexuales

-Cuando salen de paseo o vacaciones

-En algún evento público o social con amistades

-Cuando están tratando un tema de importancia



Momentos en que es bastante aceptable caer en la tentación del "Phubbing":



- Si están viendo series en TV o solo compartiendo un descanso en el sofá

- Si realmente es un asunto serio de trabajo o familiar

- Si en un determinado momento es parte de la profesión de la otra persona (ojo: no caigas en el vicio como justificación).