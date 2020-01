Relator dice que no existe obligación por publicidad

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, afirmó que el Gobierno no está en la obligación de colocar publicidad en medios de comunicación.



"El Gobierno no está obligado a poner publicidad, lo que sí está obligado es que cuando se hace una posición oficial lo haga en un criterio claro en su objetivo y no discriminatorio", manifestó a los periodistas, después de reunirse con la ministra de Comunicación, Marianela Paco, de acuerdo al reporte de ABI.



Lanza dijo que la CIDH de la OEA, tras recibir la preocupación de ambas partes, Gobierno y periodistas, recordó que esa institución siempre promoverá encuentros para garantizar la libertad de expresión. En el país se denuncia una "asfixia" económica contra algunas difusoras.



Al ser consultado sobre la existencia de un "Cartel de la Mentira", conformado -según el Gobierno- por algunos medios de comunicación de Bolivia, Lanza dijo que esos señalamientos deben manejarse con cuidado porque las "gruesas" declaraciones no contribuyen a solucionar conflictos.



"Yo creo que ese tipo de declaraciones no le hacen bien a este clima que tiene que haber. Los funcionarios públicos tienen derecho a expresarse, opinar y refutar información que tienen que complementar o responder, pero lo tienen que hacer con cuidado, porque cada definición que hace un funcionario público es un señalamiento, entonces creemos que con declaraciones gruesas no se contribuye", sostuvo.