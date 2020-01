Amalia pide 'protección' a la Corte Internacional

Amalia Pando informó que recurrió a la Corte Internacional de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para solicitar "protección" a su labor periodística ante lo que considera un intento de meterla "presa" por el caso Gabriela Zapata.



"He pedido protección a la Corte Internacional de Derechos Humanos que depende de la Organización de Estados Americanos. He pedido protección en mi labor periodística, no sé si me la den, no sé si me la concedan, pero creo que es un derecho que tengo ante la cadena de amenazas del Gobierno de procesarnos y meternos presos, amenazas de arbitrariamente involucrarnos en el caso Gabriela Zapata", dijo en la emisión de su programa.



Agregó que "el Gobierno considera que cualquier investigación sobre esta materia es un delito. Para el Gobierno la libertad de expresión es un delito, cualquier cosa que afecte la imagen del presidente Evo Morales es un delito, la corrupción en si no es un delito, encontrar la corrupción es un delito".



Recordó que "el Gobierno nos ha mostrado el poder que tiene sobre el órgano Judicial, el caso el abogado (Eduardo) León nos obliga a recurrir a una instancia internacional para pedir protección, porque es evidente que las instancias nacionales, como la Fiscalía o Policía, están conducidas por el Gobierno".



Aseveró que todos los jueces "le tiemblan" a la administración de Evo Morales y dijo sentir "temor" porque no siente el resguardo de sus derechos. "No hay ningún juez que haga cumplir la constitución porque encima está Evo Morales".



La decisión de la periodista surge a días del requerimiento de notas y nombres de periodistas que realizó el juez Primero de Setencia Gonzalo Yépez Portugal, dentro de una denuncia contra Gabriela Zapata. Organizaciones instaron a que se respete la Ley de Imprenta.