Claudio Vila Bustillos: “Es grave lo que ha ocurrido”

Hasta el martes, el abogado Manuel Choque era el defensor de los nueve bolivianos. Hubo un cambio de último momento y fue acreditado Claudio Vila Bustillos. Se trata de un militante del Partido Comunista, entre 2014 y noviembre de 2016 ejerció como gobernador de Tamarugal. Es cercano al ex alcalde de Iquique Jorge Soria, caudillo de la zona, y del diputado por el PC por Iquique, Jorge Soria.“Soy un abogado que ejerce su actividad privada, no tengo ningún vínculo con el Gobierno en este momento y, en consecuencia, lo puedo hacer”Lo primero que vamos a hacer es apelar a la resolución de la magistrada, y debo decir que dentro del proceso investigativo, independiente de la resolución de la Corte de Apelaciones y de las veces que nosotros pidamos revisión de la medida cautelar, exigiremos las diligencias que trabajamos.Tenemos cinco días para apelar, lo haremos lo antes posible. Aquí quiero señalar muy responsablemente. Se dijo que los extranjeros de paso no tienen domicilio, ni residencia, ni arraigo lógicamente porque están de tránsito; no tienen derecho, en la eventualidad de que se vean en una situación ilícita, no tienen el derecho a cumplir ninguna otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva. Es grave lo que ha ocurrido, no por ser extranjeros y no tener domicilio conocido, son excluidos de una medida cautelar que no sea la prisión.No es falsa, pero no es absolutamente objetiva. No tenemos conocimiento pleno de esa planimetría, de ese informe. La Fiscalía señaló que el lugar donde se produjo la detención está fijado por encontrar dos días después casquillos, supuestamente percutados por carabineros, esa es la gran prueba para fijar el lugar, y las fotos no nos indican el lugar georreferenciado. No hubo rigurosidad de la Fiscalía para determinar dónde ocurrió.Por supuesto. Un elemento y un antecedente para contar. Aquí estamos acreditados para demostrar que no hubo comisión del delito, que la detención de los funcionarios bolivianos se registró en Bolivia y no en Chile. Por lo tanto, no hubo comisión de delito.Estamos trabajando en eso. Hay que considerar de que este proceso lleva tres días, y en ese tiempo no es posible generar una prueba de este tipo. Trabajamos, haremos todos los esfuerzos y esa es la única forma de desbaratar todo