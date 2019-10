Empresarios privados pedirán pago diferido del doble aguinaldo

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Cáceres, anunció el martes que ese sector presentará a mediados de este mes una propuesta para el pago diferido del doble aguinaldo.



En conferencia de prensa, anunció que solicitará una reunión con el Ejecutivo para consensuar el pago de ese beneficio a los trabajadores del país.



"Se va a solicitar una reunión con el Ejecutivo, cuándo se va a presentar (la propuesta), yo creo que va a demorar, vamos a esperar a que cierren los datos de agosto. (...) Creo que a mediados de septiembre estaríamos presentando la propuesta", explicó.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio informó que para elaborar la propuesta aguardarán la información del crecimiento económico hasta agosto.



"Y con esos datos vamos a ir hablar con el Gobierno, vamos a tener información de crecimiento por regiones y por tipo de empresas, que va a ayudar a tener mayor información", subrayó.



Crecimiento diferenciado



El 10 de agosto, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, garantizó el pago del doble aguinaldo este año, tomando en cuenta que la economía del país reportó un crecimiento de 4,6%, al recordar que el doble aguinaldo se paga tras un crecimiento de 4,5%.



En esa línea, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Fernando Cáceres, ratificó hoy que el crecimiento económico del país superará el 4,5%, pero dijo que será diferente en cada región del país.



"Sabemos que todos los departamentos no van a crecer 4,5 por ciento, Sucre está manifestando su preocupación, ya han salido los micro y pequeños empresarios diciendo de que no van a poder pagar (...) Entonces tiene que haber flexibilidad en el Gobierno, vamos a hablarlo", remarcó Cáceres.



Cumplirán con el pago



Sin embargo, anticipó que los empresarios privados cumplirán con el pago del doble aguinaldo, a pesar de esas dificultades.



"El problema no es tanto la voluntad de querer cumplir sino es la posibilidad de poder cumplir, especialmente en las micro y pequeñas empresas que están con problemas de flujo, cada de los sectores tienen sus propios problemas", complementó.