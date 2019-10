Evacuados en Canadá no podrán volver a casa

MONTREAL, 6 Mayo 2016 (AFP) - Los miles de evacuados de la ciudad canadiense de Fort McMurray, rodeada por incendios forestales desde hace tres días, no podrán regresar a sus hogares por largo tiempo, advirtió este jueves la primera ministra de la provincia de Alberta, Rachel Notley.

"Es evidente que los daños causados" por el fuego en Fort McMurray son significativos, por lo que "simplemente no es posible ni responsable especular cuándo los ciudadanos podrán retornar", dijo.

"Seré muy directa sobre esto. Desafortunadamente sabemos que esto no será una cuestión de días", agregó Notley en una conferencia de prensa televisada.

Un amplio puente aéreo fue organizado este jueves para trasladar, lo antes posible, gran parte de las 25.000 personas evacuadas de Fort McMurray, en la provincia de Alberta (oeste) que se encuentran atrapadas en el norte de la ciudad rodeada de incendios forestales.