Lula promete luchar por su inocencia y apunta a elecciones

El ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupción y lavado de dinero, prometió ayer luchar "en todas las instancias" para demostrar su "inocencia" y se mostró más dispuesto que nunca a ser candidato para las elecciones presidenciales de 2018."La única prueba de este proceso de no sé cuántas mil páginas es la prueba de mi inocencia. Es la única prueba", aseveró Lula en su primer pronunciamiento público tras la condena.Arropado por dirigentes y militantes, Lula cargó contra fiscales, policías, prensa y especialmente contra el juez Sergio Moro, que el miércoles lo condenó en primera instancia a 9 años y medio de prisión por, supuestamente, haberse beneficiado de la colosal trama corrupta que operó en la estatal Petrobras. "Quiero decir a mi partido que hasta ahora no lo había reivindicado, pero a partir de ahora voy a reivindicar al PT el derecho de colocarme como postulante a la candidatura", manifestó.La condena en primera instancia puede ser revertida por un tribunal superior y le permite, por el momento, ser candidato a las elecciones de 2018, condición que perdería si se ratifica la sentencia.Por otro lado, una comisión parlamentaria recomendó ayer archivar la denuncia por corrupción contra el presidente Michel Temer. Ahora debe ser votada por el pleno.