Gerente y cajera del banco en el norte montaron el atraco

En una conferencia de prensa, el comandante de la Policía, Savino Guzmán y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) dieron por esclarecido el asalto a mano armada que se produjo el viernes cerca de las 8.30 en la agencia del banco Fortaleza del municipio Fernández Alonso, a 37 kilómetros de Montero, al confirmar que el gerente de esa oficina regional, Freddy Ramiro Villagómez Flores y la cajera de plataforma, Olimpia Fuentes Zúñiga montaron un falso atraco para hacer creer a la gente que durante el robo se llevaron 210.000 Bs, que era el dinero faltante en la bóveda y que ellos habían sacado ilegalmente.



Según el comandante, en una primera instancia, en el hecho el guardia de seguridad, Carlos Soto Castillo, internado en la clínica Máxima de Montero resultó con golpes en la cabeza y con un tiro que le rozó la misma, a consecuencia del arma que se le escapó a Diego Méndez, alias "Payaso", quien había sido contratado para cometer el robo en la entidad financiera.



Dentro de las investigaciones realizadas ayer por los efectivos de Inteligencia de un grupo de la Felcc se llegó a constatar que Villagómez había comprado un automóvil y luego lo cambió por una vagoneta, mientras que la sindicada Olimpia Fuentes estaba construyendo su vivienda, aunque no explican qué monto de dinero tenía cada uno.



Diego Méndez aún continúa prófugo y los sindicados serán presentados en las próximas horas para su respectiva cautelación.



Por otro lado, Lucio Bakovic, gerente regional del banco Fortaleza señaló que Freddy Ramiro Villagómez que trabajó dos años en la entidad financiera ya no debió presentarse ayer a trabajar, ya que había sido suspendido ante irregularidades administrativas que se le había detectado.



En el hecho no se implica al guardia de seguridad.