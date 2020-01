Nueve series sacuden el quinto mes de 2017

Las historias se seguirán hilvanando a lo largo del quinto mes del año. Y todas ellas se tejerán en el servicio de internet de Netflix.

Una a una

Los extraños relatos de Sense8 están de retorno. La serie de ciencia ficción creada por Lana y J. Michael Straczynski ingresará a su segunda temporada desde este viernes (10 episodios).



La producción estelar House of cards llega con una esperadísima quinta temporada el 30 de mayo, con Kevin Spacey y Robin Wright en primera fila. También vendrán con fuerza la segunda entrega de The last Kingdom (29 de mayo). Pero, ¡atento! Desde hoy se podrá ver la sexta temporada de Suits.

Seguimos. Kazoops!, esa serie infantil que lleva el sello de la BBC, ya estará disponible desde este viernes. El 12 de mayo será el turno de Master of none y ese mismo día también se ‘colgará’ Ana, la historia de una niña huérfana en un pequeño pueblo pesquero del siglo XX.

Este sábado se tendrá la oportunidad de gozar los episodios de la tercera y última temporada de Penny Dreadful, con Eva Green. Y el superhéroe verde seguirá desafiando a su futuro desde el 19 de mayo en la cuarta entrega de Arrow. Es momento de que guardés esta página.