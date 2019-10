Paz ve que Bachelet habla para Chile y pide cuidado

El expresidente e integrante del equipo de socialización de la causa marítima de Bolivia, Jaime Paz, afirmó que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, solo habla para su país, aunque instó a tener cuidado con la contraofensiva ante La Haya.



"Los bolivianos tenemos la razón ante todo el mundo y la cosa está en manos de Chile, pero con Chile tenemos que tener mucho cuidado, no hay que dejarse llevar por la soberbia, no, no, no (...) Se tiene que recuperar el diálogo, pero no como esa pantomima que había antes", aseveró.



Explicó que sería adecuado retomar las relaciones con la vecina nación y resaltó que la Corte le dijo al mundo entero que la Demanda Marítima de Bolivia es justa. Además vio que Perú también es parte de la solución en la causa.



"Que a donde nos toquen, encuentren músculo. ¡Cómo que Bachelet dice que no hemos ganado! La presidenta chilena tiene que hablar para Chile. ¡Hemos ganado! No se están tapando los ojos, pero tenemos que trabajar con Chile porque es parte de la solución", dijo.



Manifestó que se intensificará la socialización de la causa marítima en todo el mundo. "Tenemos que ser muy inteligentes en espacios que se vienen y también en espacios que se vean y en los que no se vean", finalizó.