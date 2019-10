Evo 'enjuicia' a periodista que habló de un asesinato

"Amenaza mazista (sic original) Evo Morales me ha iniciado un juicio penal. Quiere pasar por encima de la Ley de Imprenta. Habrá que dar batalla", alertó el periodista Humberto Vacaflor, sobre un proceso judicial iniciado por el mandatario porque "habló" de “la orden de asesinar” a los esposos Andrade el año 2000, en el Trópico de Cochabamba.



En medio de una entrevista en un programa televisivo, el premio libertad 2016 formuló la siguiente pregunta: "Yo quisiera saber de Iván, si cuando era amigo de Evo Morales, él ya había pasado, él ya había estado comunicado con el asesinato de los esposos Andrade".



En entrevista con ANF, Vacaflor sostuvo que "yo me voy a presentar el 3 de agosto y voy a pedir que se traslade a la Ley de Imprenta, como Premio Libertad de este año, no puedo actuar de una manera indigna", en referencia a la citación judicial sobre el proceso.



"Del contenido de las afirmaciones del señor Humberto Vacaflor Ganam se pueden verificar apreciaciones y alusiones difamatorias, calumniosas, e injuriosas realizadas en contra de mi persona atribuyéndole la autoría intelectual y mediática del asesinato de dos personas, los esposos Andrade", explica el memorial de Morales presentado ante la Fiscalía por su apoderado legal, el abogado Alex Monasterios Orihuela.



El destacado periodista contó que encontró la notificación judicial mediante cedulón en la puerta de su casa. Debe presentarse ante la justicia de Tarija el 3 de agosto para declarar. "Si, Evo en persona y es penal por difamación", escribió en su Twitter.



